ارتفاع اصابات كورونا في بريطانيا لـ 344.6 ألف

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 344 ألفا و686 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم السبت بتوقيت لندن، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الفيروس بلغ 41 ألفا و626 وتعافى 1756 من المصابين حتى الآن.ومر نحو 31 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.