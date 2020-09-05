إثيوبيا تعتزم إطلاق قمرها الصناعى الثانى فى أكتوبر

أعلنت إثيوبيا اعتزامها إطلاق قمرها الصناعي الثاني المسمى (AT-SMART-RSS) للفضاء خلال شهر أكتوبر المقبل لأغراض رصد الأرض وجمع بيانات للأرصاد الجوية.وأوضحت وسائل إعلام محلية أن القمر الصناعي الإثيوبي الثاني جرى تطويره وتجميعه واختباره بواسطة شركة "سمارت ستالايت تكنولوجي" الصينية والمعهد الإثيوبي للعلوم وتكنولوجيا الفضاء وفقا لاتفاقية التعاون المشتركة بين الجانبين والموقعة في 23 أغسطس 2019 في الصين.وأشارت إلى أن القمر سيجري إطلاقه من مركز الإطلاق الفضائي "وينتشانج" في إقليم "هينان" الصيني وسيسهم في تعزيز الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمكافحة الجفاف والظروف المناخية المتطرفة والتغيرات المناخية.وتقدر تكلفة القمر الصناعي الإثيوبي الثاني، وهو من طراز النانوستالايت ويزن 8.9 كيلو جرام، بحوالي 1.5 مليون دولار أمريكي.يأتي إطلاق هذا القمر الصناعي بعد مضي أقل من عام على إطلاق القمر الصناعي الإثيوبي الأول الذي طورته أكاديمية تكنولوجيا الفضاء الصينية بالتعاون مع 21 فنيا إثيوبيا في علوم الفضاء تم تدريبهم على هذا المشروع، وجرى إطلاقه في ديسمبر 2019 وحمل على متن الصاروخ الصيني "لونج مارش 4 بي". وبلغ وزن القمر الصناعي الإثيوبي الأول 70 كيلوجراما وقدرت تكلفته بـ 8 ملايين دولار أمريكي مولت الصين 75% منها أي 6 ملايين دولار أمريكي.