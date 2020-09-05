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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 17 عاملًا زراعيًا إثر انقلاب سيارة عمالة بالبحيرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:59 ص
عربة اسعاف
عربة اسعاف
البحيرة معوض هويدى
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أصيب ١٧ عاملا زراعيا، منذ قليل بكسور وجروح وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالطريق الدولى الكيلو ٦٠ باتجاه العلمين، دائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالعمالة الزراعية، بالطريق الدولى الكيلو ٦٠ باتجاه العلمين دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وتبين إصابة "محمد محمود مهدى" ٣٩ سنة، "معوض محمد عبد العاطى" ٣٠ سنة، "عاشور رجب عبدالمنعم" ٣٠ سنة، "محمد ربيع حسن" ١٦ سنة ،" عبدالحليم شعبان عبدالحليم" ٣٦ سنة، "الشحات عيد سالم" ٢٣ سنة، "عبدالمنعم عبدالحليم عبدالرحمن" ٥٢ سنة، "محمد راتب عبدالعزيز" ٣٠ سنة، "محمد فرج عبدالحميد" ٣٥ سنة،"محمود عبدالجواد عبدالهادى" ٣٥ سنة، "صبرى ناجى عبدالمعطي أحمد محمود" ٣٠ سنة، "منصور شمس الدين سلماوى" ٤٥ سنة، "طلعت عبدالستار إبراهيم ٤٥ سنة، "عبدالغفار عبدالباسط لبيب" ٥٠ سنة، "سعيد عبدالرحمن رواش" ٦٠ سنة، "عادل إمام عبدالسلام" ٣٥ سنة، والجميع مقيمون بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

تم تحويل جميع المصابين لمستشفى وادى النطرون لتلقي العلاجات اللازم.

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