6196 إصابة و522 وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك، اليوم السبت، أنها سجلت 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة مع 5937 إصابة يوم أمس الجمعة.وجاء في بيان وزارة الصحة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": "تم تسجيل 6196 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 623090 حالة".وأضاف البيان "كما تم تسجيل 522 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 66851 وفاة".ونوهت الوزارة إلى إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.