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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تعرب عن قلقها بشأن تسمم المعارض الروسي

السبت 05/سبتمبر/2020 - 08:36 ص
أليكسي نافالني
أليكسي نافالني
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أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن النتائج التي توصلت إليها الحكومة الألمانية بتسمم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني بغاز أعصاب كيميائي.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا جاء خلال لقاء ستيفن بيجون نائب وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.

وأضافت أن بيجون أبلغ السفير الروسي بأن استخدام هذا السلاح الكيميائي سيكون انتهاكا واضحا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمائية، وأوضحت أن المسئول الأمريكي شدد خلال اللقاء على أن بلاده تدعو روسيا إلى التعاون الكامل مع التحقيقات الدولية بشأن هذا العمل.

كانت الحكومة الألمانية قد زعمت يوم الأربعاء الماضي أن المعارض الروسي أليكسي نافالني تعرض للتسمم باستخدام مادة "نوفيتشوك".

يذكر أن حالة نافالني الصحية قد تدهورت يوم 20 أغسطس الماضي، عندما كان داخل طائرة ركاب متوجهة من مدينة تومسك في شمال شرقي روسيا إلى العاصمة موسكو..مما أدى لهبوط الطائرة بشكل اضطراري في مدينة أومسك في سيبيريا، وتم نقل المعارض إلى مستشفى محلي في حالة غيبوبة.

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