قبول دفعة جديدة بمعهد القديس أثناسيوس بطما

بدأ معهد القديس أثناسيوس الرسولي للدراسات اللاهوتية بإيبارشية طما قبول دفعة جديدة من الراغبين في الدراسة، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، على درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية.ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الطلاب الجدد، حتى نهاية الشهر الجاري.مدة الدراسة بالمعهد أربع سنوات دراسية يُمنح بعدها الدارس شهادة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية، كما أن الدراسة بالمعهد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع من الساعة الرابعة إلى الساعة الثامنة مساءًا.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للاحتفال بعيد "النيروز" وهو عيد رأس السنة القبطية، أو عيد الشهداء، يوم السبت 12 سبتمبر المقبل، والذي يقابله في الشهور القبطية يوم " 1 توت"، وتستمر الاحتفالات على مدار 17 يومًا متتاليًا.