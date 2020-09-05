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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ديوكوفيتش يسحق شتروف ويواصل التقدم فى نيويورك

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
نوفاك ديوكوفيتش
نوفاك ديوكوفيتش
وكالات
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واصل المصنف الأول نوفاك ديوكوفيتش هيمنته وتفوق على يان-لينارد شتروف 6-3 و6-3 و6-1 الليلة الماضية ليتقدم للدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" لم يواجه ديوكوفيتش، البطل ثلاث مرات في فلاشينج ميدوز، ضغطًا أمام منافسه الألماني الذي فاز في مجموعة واحدة أمام اللاعب الصربي خلال خمس مواجهات بينهما.

وكانت اللحظة المثيرة الوحيدة عندما نال شتروف فرصًا للحصول على نقطة كسر للإرسال لكنه لم يستغلها في الشوط الأول.

وحافظ اللاعبان على الإرسال حتى سدد شتروف كرة أمامية خارج الملعب في نقطة كسر ليمنح ديوكوفيتش التقدم 5-3 ثم حسم اللاعب الصربي المجموعة الأولى بضربة إرسال لا ترد وواصل التقدم في بقية المباراة.

وقال ديوكوفيتش بعد تحقيق انتصاره 600 بمسيرته في الملاعب الصلبة "كان الأداء جيدا جدا من جانبي".

وأضاف اللاعب الذي يبحث عن لقبه 18 بالبطولات الأربع الكبرى "تعاملت جيدا مع إرساله وكسرت الإرسال في وقت ضروري بالمجموعة الأولى وواجهت نقطة أو نقطتين للكسر في الشوط الأول.

وأضاف "كان يمكن أن يتغير مسار اللقاء بالتأكيد اذا خسرت الإرسال أمام لاعب بارع مثل شتروف الذي يسدد الإرسال بإتقان ويلعب بشراسة وبقوة من مؤخرة الملعب.

وتابع:"لكنني تحركت جيدا بعد المجموعة الأولى وكان الإحساس رائعًا في المجموعتين الثانية والثالثة".

وديوكوفيتش ومارتن شيليتش، الفائز باللقب في 2014، هما الوحيدان المتبقيان بالقرعة من المتوجين سابقا في البطولات الأربع الكبرى.

وسيكون ديوكوفيتش مرشحا بقوة للتغلب على الإسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 20 في الدور الرابع يوم الأحد

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