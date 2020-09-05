ترامب: وسائل الإعلام تطرح «أسئلة طفولية» على بايدن

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسائل الإعلام، معتبرًا أنها تطرح «أسئلة مناسبة للأطفال» على منافسه الديمقراطي جو بايدن.وحسبما أفادت وكالة أنباء «تاس»، قال ترامب خلال مؤتمر صحفي: «تابعت المقابلة مع جو بايدن النائم»، مضيفًا أن «الأسئلة التي كانت مطروحة عليه كانت مناسبة لطفل، وأن الصحفيين كانوا مبتسمين، خلافًا عنكم».وأضاف ترامب مخاطبًا المراسلين: «انظروا إلى الأسئلة التي طرحوها عليه (على بايدن)، ما رأيكم فيها؟».ووصف ترامب تلك الأسئلة بـ «المخجلة»، مشيرا إلى أن «أي شخص يمكن أن يرد عليها، وأنا أنظر أيضًا إلى الأسئلة التي تسألونني، فهذا أمر مخز صراحة».وكان ترامب قد انتقد منافسه في وقت سابق لعدم ظهوره للإجابة عن أسئلة الصحفيين، قائلًا: «إن بايدن يختبئ في القبو».