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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس وزراء جزر كوك الأسبق فى نيوزيلندا بسبب كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:47 ص
وفاة رئيس وزراء جزر
وفاة رئيس وزراء جزر كوك الأسبق
وكالات
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توفي جوزيف وليامز، رئيس وزراء جزر كوك الأسبق، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في نيوزيلندا، حسبما أعلنت جمعية باسيفيكا الطبية اليوم السبت.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، تم نقل وليامز، وهو طبيب معروف ويحظى بالإحترام، إلى المستشفى في 13أغسطس بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة النيوزيلندية أن وفاة وليامز (82 عاما) كانت ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد خلال يومين.

وقال المدير العام للصحة أشلي بلومفيلد في بيان إن وليامز كان "شخصية بارزة" في المجتمع الطبي في جزر كوك التابعة لنيوزيلندا والتي تتمتع بحكم ذاتي.

وأضاف بلومفيلد: "تعاطفنا مع عائلته ومجتمعه في وقت الفقدان والحزن هذا".

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