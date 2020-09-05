حريق بمصنع فى المحلة الكبرى (صور)

نشب حريق هائل منذ قليل، بمصبغة مصنع السجيني، بمدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريقتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى يفيد بأن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل نشب داخل مصبغة مصنع السجيني وتم الدفع بعدد 4 سيارات إطفاء دون حدوث إصابات أو وفيات بين المواطنين.وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتي أمرت بتشكيل فريق من الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الحادث.