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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس الأمن والدفاع بالسودان يعتبر البلاد منطقة كوارث ويعلن الطوارئ

السبت 05/سبتمبر/2020 - 04:16 ص
مجلس الأمن والدفاع
مجلس الأمن والدفاع السوداني
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قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية" وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد.

وأقر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في بيان تلته وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ، في أعقاب اجتماع للمجلس، ترأسه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تشكيل لجنة عليا؛ لدرء ومعالجة آثار السيول برئاسة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل الوزارات والولايات والجهات ذات الاختصاص، لتنسيق وتوظيف الموارد وتكامل الأدوار المحلية والإقليمية والعالمية.

وأشاد المجلس بكافة الجهود الرسمية والاجتماعية التي بُذلت لتخفيف آثار الخريف، مع الدعوة للمزيد من التكاتف والتكافل والترابط بين مكونات الشعب.

وذكر مجلس الأمن والدفاع أنه استعرض، خلال اجتماعه، تقارير عن موسم الخريف لهذا العام، ووقف حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية التي أسفرت عنها السيول والفيضانات، وتأثرت بها 16 ولاية من ولايات السودان، وأسفرت عن وفاة 99 مواطنا، وإصابة 46 آخرين، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وانهيار كلي وجزئي لأكثر من 100 ألف منزل.

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