ترامب: على الإعلام الأمريكى تركيز اهتمامه على الصين بدلًا من روسيا

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن على وسائل الإعلام في بلاده إبداء اهتمام أكبر بأنشطة الصين بدلًَا من التركيز على روسيا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: "من اللافت أن الجميع يتحدثون دائمًا عن روسيا، لكنني أعتقد أن الصين هي حاليًا ربما الدولة التي يجب عليكم التحدث عنها بشكل أكبر بكثير من روسيا".وأوضح الرئيس الأمريكي أن من الواضح "عند النظر في ما يحدث في العالم أن ما تفعله الصين أسوأ بكثير".وتابع: "انظروا في ما حصل للفيروس الصيني (في إشارة إلى فيروس كورونا المستجد). انظروا في ما فعلوه لـ188 دولة في كل أنحاء العالم. لكنكم لا تسألون أبدا حول الصين، تسألون عن روسيا".واضاف: "لو لم نقم بما قمنا به لكانت حصيلة وفيات كورونا تجاوزت المليونين".وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترا مستمرا، تصاعد في الأشهر الماضية على خلفية قضايا عديدة على رأسها جائحة فيروس كورونا، وموضوع هونج كونج، والخلافات التجارية، وقضية حقول الطاقة في بحر الصين الجنوبي، ومسألة حقوق الإنسان في الأراضي الصينية، خاصة منطقة سنجان ذاتية الحكم، والاتهامات المتبادلة بالتجسس.