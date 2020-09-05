توقيف 8 أشخاص أثناء الاحتجاجات بولاية نيويورك الأمريكية

أكدت الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك الأمريكية توقيف 8 أشخاص أثناء الاحتجاجات ضد العنصرية في المدينة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" أشارت الشرطة إلى أن اثنين من أفرادها أصيبا أثناء الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد ان قام المحتجون برشق الشرطة بالحجارة والزجاجات.وتشهد مدينة روتشيستر احتجاجات في أعقاب مقتل المواطن الأسمر دانييل برود أثناء إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة. وتم إيقاف 7 من أفراد الشرطة على خلفية الحادث.