ترامب: يسرنا أن نساعد الهند والصين فى تسوية خلافاتهما على الحدود

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة ستكون مسرورة لتقديم المساعدة للهند والصين في تسوية الخلافات بينهما على الحدود.و قال ترامب، إن الوضع على الحدود «الهندية – الصينية» كان خطيرًا للغاية، مشيرًا إلى أن شدة المواجهة بين البلدين كانت أكبر مما يعتقد الكثيرون، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».وجاءت تصريحات ترامب على خلفية عقد لقاء بين وزيري الدفاع الهندي راجناث سينج، والصيني وي فنج في موسكو على هامش اجتماع وزراء الدفاع للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شانجهاي للتعاون.وانتهى لقاء الوزيرين في موسكو دون الكشف عن تفاصيله، وكان من المتوقع أن يبحث الوزيران الوضع على الحدود بين البلدين.يشار إلى أن التوترات بين الهند والصين لا تزال مستمرة منذ يونيو الماضي، حيث وقعت اشتباكات بين قوات البلدين على الحدود أسفرت عن سقوط قتلى.