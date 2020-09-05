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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنك الدولى يلغى قرض بناء سد«بسرى» فى لبنان

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
وكالات
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قال البنك الدولي، إنه أخطر الحكومة اللبنانية بإلغاء صرف 244 مليون دولار لمشروع سد «بسري».

وأشار البنك الدولي إلى أن قرار إلغاء القرض اللبناني سيسري على الفور؛ نتيجة عدم استكمال المهام اللازمة لبناء السد، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».

وكان صندوق النقد الدولي قد فرض على الحكومة اللبنانية الموعد النهائي لاستئناف بناء مشروع سد «بسري» بعد تجميده في 17 أبريل 2020.

وفي 26 يوليو، احتشد متظاهرون أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت للتعبير عن رفضهم للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن موقع بناء سد «بسري».

وحمل المتظاهرون لافتات تتضمن رسائل مثل: «أوقفوا تدمير مواقع التراث»، و«البنك الدولي يدمر أرضنا، أنقذوا بسري»، معتقدين بأن السد سيؤثر على المواقع المحلية البيئية والأثرية.

وقاد الناشطون حملة طويلة ضد المشروع الممول من البنك الدولي، والذي من شأنه أن يلحق أضرارًا جمة بوادي بسري والغابات الكثيفة والأراضي الزراعية، فضلًا عن عدد كبير من المواقع التراثية على حد قولهم.

ويندرج السد ضمن مشروع تعزيز إمدادات المياه في لبنان الذي سيزود مياه الشرب الأساسية لمنطقة بيروت الكبرى.

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