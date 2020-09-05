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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 50163 إصابة و888 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السبت 05/سبتمبر/2020 - 06:19 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت البرازيل تسجيل 50163 إصابة و888 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي بواقع 50163 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 4091801.

وتشير هذه المعطيات إلى ارتفاع جديد لمؤشر الإصابات اليومية في البلاد، التي سجلت يوم 2 سبتمبر 46934 حالة، وفي 3 سبتمبر 43773.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس سجلت بواقع 888 حالة، مقابل 1184 في إحصائية 2 سبتمبر و834 في 3 سبتمبر، ليصل العدد الإجمالي لضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 125502 شخصين.

كما أعلنت أن عدد حالات التعافي من عدوى "COVID-19" يبلغ حتى الآن مستوى 3278243 شخصًا.

وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميًا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

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