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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تدرس فرض قيود على أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:20 ص
شركة SMIC
شركة SMIC
وكالات
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قالت مسؤولة في البنتاجون، إن الإدارة الأمريكية تدرس إدراج أكبر شركة صينية لتصنيع الرقائق "SMIC" على القائمة السوداء للتجارة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت متحدثة باسم البنتاجون إن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل مع وكالات أخرى لتحديد ما إذا كانت ستتخذ الخطوة ضد المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات (SMIC)، الأمر الذي سيجبر الموردين الأمريكيين على الحصول على رخصة خاصة قبل الصفقات مع الشركة.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت أكثر من 20 شركة صينية على قائمة العقوبات، اعتبرت أنها على صلة بالنشاط العسكري الصيني في بحر الصين الجنوبي.

كما حدد البنتاجون 11 شركة أخرى قد يتم فرض العقوبات عليها، حيث قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن تلك الشركات تابعة بشكل مباشر أو غير مباشر للجيش الصيني وتقدم الخدمات له.

واعتبرت الصين العقوبات الأمريكية على شركاتها "غير عادلة"، مؤكدة حقها في العمل في بحر الصين الجنوبي.

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