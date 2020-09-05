طرق سداد اشتراكات التأمينات المتأخرة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتامينات، إن هناك عدة طلبات من بعض القطاعات، لاسيما القطاع السياحي لارجاء سداد الاشتراكات الخاصة بهم دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات بعد تعرضها لخسائر وأضرار بسبب جائحة كورونا.وأشار في تصريحات إلى أن القرار بإعفائهم كان حتى نهاية يونيو، إلإ أن الهيئة قررت مد سريان القرار، لافتًا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.وترصد «الدستور» ما أقره قانون رقم 173 لسنة 2020، ووفقًا لما أعلنه رئيس الهيئة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن القانون ذكر ما يلي:- من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس، ويسدد حاليًا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفًا أن هناك 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.- القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 - 60 يومًا - فرصة إعفاء 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عند تسديد أصل الاشتراكات.- من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر، إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن 15 ديسمبر لـ 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات بإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.