رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرق سداد اشتراكات التأمينات المتأخرة

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:36 ص
اللواء جمال عوض
اللواء جمال عوض
ولاء جمال
طباعة
قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتامينات، إن هناك عدة طلبات من بعض القطاعات، لاسيما القطاع السياحي لارجاء سداد الاشتراكات الخاصة بهم دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات بعد تعرضها لخسائر وأضرار بسبب جائحة كورونا.

وأشار في تصريحات إلى أن القرار بإعفائهم كان حتى نهاية يونيو، إلإ أن الهيئة قررت مد سريان القرار، لافتًا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وترصد «الدستور» ما أقره قانون رقم 173 لسنة 2020، ووفقًا لما أعلنه رئيس الهيئة بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن القانون ذكر ما يلي:

- من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون أي قبل 16 أغسطس، ويسدد حاليًا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الإضافية؛ أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، مضيفًا أن هناك 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.

- القانون يعطي من 17 أغسطس 2020 حتى 15 أكتوبر 2020 - 60 يومًا - فرصة إعفاء 90% من المبالغ الإضافية المستحقة عند تسديد أصل الاشتراكات.

- من 16 أكتوبر حتى 14 ديسمبر، إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن 15 ديسمبر لـ 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات بإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.

موضوعات متعلقة

جراب «صلاح دياب».. أسلحة وتهريب وفساد بالمليارات

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

هارب من 300 سنة سجن.. مقتل «خط الصعيد» في سوهاج

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

التعادل يجعل إيطاليا فى قبضة يد البوسنة

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة