«الصحة» تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة«حياة كريمة».. اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 6 قوافل طبية اليوم السبت، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من «نساء، وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية»، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.وأوضح أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق الصفيحة مركز طهطا محافظة سوهاج، والتنمية بمركز برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والقاسمية بمركز أطسا محافظة الفيوم، وأبو بدوي مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وطما فيوم مركز أهناسيا محافظة بني سويف، وكفر عطا الله مركز بنها محافظة القليوبية.