رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأوكرانى السابق

السبت 05/سبتمبر/2020 - 02:24 ص
بيترو بوروشينكو
بيترو بوروشينكو
وكالات
طباعة
أعلنت الحكومة الروسية توسيع العقوبات ضد أوكرانيا لتشمل الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، حسبما ورد في موقع المعلومات القانونية الروسي الرسمي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" كانت روسيا قد فرضت عقوبات على أوكرانيا في نوفمبر عام 2018، طالت أكثر من 300 فرد و68 كيانا أوكرانيا،وتم توسيع قائمة العقوبات الروسية في وقت لاحق.

ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاليين والسابقين المدرجة أسماؤهم على قائمة العقوبات وزير الداخلية أرسين أفاكوف، ووزير الدفاع السابق ستيبان بولتوراك والرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاسيلي جريتساك.

وتشمل العقوبات تجميد كل الأصول على الأراضي الروسية وحظر السفر وغير ذلك من القيود.

وجاء ذلك ردا على خطوات غير ودية من قبل أوكرانيا، اتخذتها تجاه موسكو بعد عودة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014.

موضوعات متعلقة

وكيل الخطة والموازنة يطالب «المركزى» بمبادرة لدعم التصالح على مخالفات البناء

النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بخطف وقتل الطفلة «أروى» بميت غمر

رواية أخرى.. مصدر بالجبلاية يفضح وليد العطار في أزمة سرقة الكؤوس

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

الصور

image description

ينتظران مسابقة عالمية.. حكاية زوجين احترفا الصيد بالبحر الأحمر

image description

بـ«قرد وقطة وكلب».. مدرس فلسفة يعلم نظريات «فرويد» لطلاب السبتية (فيديو)

image description

الأهلي يهزم وادي دجلة بثنائية في الدوري الممتاز

image description

الحسين نجاني من الموت.. حكاية «آية» أصغر بائعة للقرآن

image description

كواليس «قعدة رجالة» لـ خالد سليم.. وموعد انطلاقه (صور)

الأكثر قراءة

توابع فيرمونت.. إنذارات لنجل فنان شهير وشادي أيمن نور مسئول اللجان الإلكترونية

«المهازل التحكيمية».. اجتماع طارئ في الزمالك لبحث عدم استكمال الدوري

«تقنية العار».. ثورة غضب من دجلة والزمالك بسبب جهاد جريشة

بعد حبسه بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة.. أبرز ممتلكات صلاح دياب

إنفوجراف

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

image description

السجل الجنائي لمحمود عزت (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن اتهام محامي بقتل ابنته وتقطيعها بمنشار (إنفوجراف)

أيام زمان

صبحي الجيار.. أديب زارته هند رستم وشادية ورقصت له تحية كاريوكا

«لن أكون بديلة لفيروز».. اعترافات ماجدة الرومي

«ياعم أنا بمثل».. عسكري ينهال بالضرب على محمود المليجي

كسور وتحطيم رؤوس.. مشاهد كادت تتسبب في قتل نجوم السينما

نجم الساعة

«بى بى سى» تمنع موظفيها من الآراء السياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

منوعات

أحمد العجوز ومحمد حمص يقودان الإسماعيلى لحين التعاقد مع مدير فنى أجنبى

التعادل يجعل إيطاليا فى قبضة يد البوسنة

عقد قرانهما على جمعة.. زفاف الإعلامية نيرة خالد والنقيب عمرو إمام

الكشف عن لون شعر يزيد خطر الإصابة بالسرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
عودة «باشاغا».. بالإكراه!
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «2»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد بيصار.. عقلية علمية واسعة وثقافة واعية
د.كريمة الحفناوى
معارك ترامبية قبل الانتخابات الرئاسية
المزيد

الثقافة

المؤسسة المصرية الروسية تصدر «السد العالي الهرم العظيم»

«صور فى المعرض» على أنغام السيمفونى بالأوبرا.. غدًا

بيت الشعر العربي يواجه الأوبئة فى بيت الست وسيلة..الأحد

إبراهيم البريدي: أطمح باستخدام فن «المرج خيط» في التعليم والموضة