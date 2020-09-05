«قسد» تستولي على 137 مدرسة حكومية لفرض مناهجها فى الحسكة السورية

ذكرت وكالة «سانا»، أن قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، التي تسيطر على مناطق واسعة في الشمال السوري استولت مؤخرًا على عشرات المدارس الحكومية لفرض مناهج «غير معترف بها».وقالت الوكالة، إن «قسد» استولت على 137 مدرسة حكومية من أصل 213 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية بهدف تجهيل الأطفال واليافعين وفرض النزعة الانفصالية عبر مناهج غير معترف بها أساسًا.ونقلت الوكالة عن رئيس دائرة الإحصاء في مديرية تربية الحسكة دحام فياض العلي، أن «قسد» استولت على 19 ثانوية من أصل 31 في مدينة القامشلي والتجمعات السكانية التابعة لها خلال العام الحالي بعد أن كانت استولت خلال السنوات الماضية على جميع مدارس مدن ومناطق رميلان والمالكية واليعربية وتل حميس، إضافة إلى مدارس التعليم الأساسي داخل أحياء مدينة القامشلي.كما نقلت الوكالة عن رئيس المجمع التربوي في القامشلي حسن الحسين، أن مديرية التربية شكلت لجنة طارئة لمعالجة كل الصعوبات، وحل المشاكل الناتجة عن الاستيلاء على المدارس، واستيعاب كل الطلاب من جميع المناطق دون استثناء في المدارس التي تديرها مديرية تربية الحسكة، والتي تقوم بتدريس منهاج وزارة التربية السورية.وقالت الوكالة، إن «قسد» مارست ترهيبًا وتهديدًا بقوة السلاح بحق المدرسين الرافضين الخروج من المدارس، ونقلت عن أهالي تلاميذ وطلبة في القامشلي أن ما تمارسه قسد لا يختلف كثيرًا عن ممارسات المستعمر التركي في عين العرب ورأس العين في سعيها للسيطرة على الناس من خلال تجهيلهم، وأضاف آخر للوكالة أنه لن يرسل أبناءه إلى مدارس لا تدرس منهاج وزارة التربية، وأنه سيعتمد على تدريسهم في المنزل، والعمل على تشكيل مجموعات طلابية يتم تدريسها عبر مدرس خاص لبعض المواد العلمية.يشار إلى أن قسد تسيطر على معظم المناطق شرق الفرات وما تُعرف بالجزيرة السورية باستثناء بعض النقاط التي بقيت تحت سيطرة محدودة للقوات الحكومية، كما في مراكز بعض المدن والبلدات، ومنها القامشلي والحسكة.