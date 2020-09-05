استقبال طلبات الالتحاق بالمدرسة المصرية اليابانية فى الوادى الجديد.. اليوم

أعلن الدكتور جمال حسن محمد، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، مساء أمس، أنه بدءًا من اليوم السبت، سيتم فتح مراكز التطوير بديوان عام المديرية لاستقبال أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بالمدرسة المصرية اليابانية والمقامة بمدينة الخارجة.يأتي ذلك تيسيرًا على أولياء الأمور، وحل جميع المشكلات التي قد تقابلهم عند عملية التسجيل من قبل مجموعة من المختصين بمركز التطوير، والذين تم اختيارهم بعناية من ذوي الخبرات.وأوضح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن هذه المدرسة من شأنها تقديم خدمة متميزة للطلاب، منها تنمية قدراتهم من خلال التفكير والابتكار، بالإضافة إلى الاهتمام بإعداد وبناء شخصية الطالب وجعلها شخصية مبتكرة تحمل قيم وسلوكيات إيجابية من خلال أنشطة التوكاتسو التي يقوم عليها نظام التعليم بالمدرسة.جدير بالذكر أن المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة تقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 طوابق، وتحتوي على 14 فصلًا دراسيًا، بجانب غرف للأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية لممارسة الرياضات المختلفة.