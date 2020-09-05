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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يفتح حدوده البرية مع سوريا فى 8 و10 أغسطس

السبت 05/سبتمبر/2020 - 01:37 ص
فتح حدوده البرية
فتح حدوده البرية
وكالات
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أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن فتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية في الـ 8 والـ10 من شهر أغسطس لتسهيل عبور اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وقالت المديرية في بيان لها، إنه استنادًا إلى مقررات مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج ستفتح الحدود البرية مع سوريا عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين بتاريخ الـ 8 والـ 10 من الشهر الجاري من التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم (ابن لبنانية أو ابن لبناني زوج لبنانية أو زوجة لبناني) الموجودين في سورية والراغبين بالعودة إلى لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء «سانا».

وسبق أن أعلنت المديرية مرات عدة فتح الحدود البرية مع سوريا أمام اللبنانيين الراغبين بالعودة.

وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت في منتصف مارس الماضي إغلاق الحدود البرية ضمن إجراءات الوقاية لمواجهة كورونا، كما قامت سوريا بإغلاق حدودها مع لبنان في 22 مارس الماضي، وهو اليوم ذاته الذي تم فيه تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا.

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