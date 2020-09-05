حبس أم وزوجها عذبا نجلها المعاق حتى الموت بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس ربة منزل وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بتعذيب ابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة حتى الموت بسبب تبوله اللاإرادي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ يفيد بوفاة طفل داخل منزله بشارع محطة سوق باكوس، وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.و بالمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليه «إبراهيم.ح.إ»، 16 سنة، بها آثار تعذيب وحروق بمختلف أنحاء الجسم، داخل الشقة سكنه بعقار بجوار نقطة شرطة باكوس.تم تشكيل فريق بحث وتحديد مرتكبي الواقعة، وهما والدته «م.ح.م»، ربة منزل، وزوجها «ي.ع.م»، عامل، بسبب تبول المجني عليه اللاإرادي.تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اتهما كل منهما الآخر بارتكاب الواقعة وتعذيب المجني عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيقات.