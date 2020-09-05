الآلاف يحتجون فى باكستان على إعادة نشر رسوم النبى محمد فى فرنسا

شارك عشرات الآلاف في احتجاجات بمختلف أنحاء باكستان، على إعادة نشر رسوم مسيئة للنبي محمد في مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية وهتفوا "الموت لفرنسا" ودعوا لمقاطعة السلع الفرنسية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قبل أيام أعادت مجلة "شارلي إبدو" الأسبوعية الساخرة نشر الرسوم بمناسبة بدء محاكمة المتهمين بالتواطؤ مع هجوم اثنين من الأرهابيين على مكتبها في باريس في يناير عام 2015.يشار إلى أن الرسوم المسيئة للنبي محمد أثارت الغضب والاضطراب بين المسلمين في العالم عام 2005 عند نشرها للمرة الأولى في صحيفة يولاندس بوستن الدنماركية.