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السبت 05 سبتمبر 2020 الموافق 17 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حكومة السودان توصى مجلس الأمن والدفاع بإعلان الطوارئ بسبب السيول

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:46 ص
فيضانات
فيضانات
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أقرت الحكومة السودانية، رفع توصية إلى مجلس الأمن والدفاع بإعلان حالة الطوارئ، لدرء آثار السيول والفيضانات.

وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك- خلال اجتماع وزاري برئاسته خاص بدرء آثار السيول والفيضانات- ضرورة تكامل الأدوار الرسمية والشعبية والجهود التي بُذلت في درء آثار السيول والفيضانات وتخفيف حدة الخسائر خلال الأيام الماضية.

من جهته، قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن الاجتماع استمع إلى تقارير من عدد من الوزراء تضمنت إحصائيات دقيقة من وزارة الري والوارد المائية حول منسوب النيل، وجهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير المأوى للأسر التي تضررت بالتنسيق مع مفوضية العون الإنساني والدفاع المدني وولاية الخرطوم.

وأوضح أن حجم الضرر في ولاية الخرطوم كبير نسبة للكثافة السكانية، ولوجود بعض الأحياء التي تضررت على ضفاف النيل.

وحسب آخر تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني بالسودان، ارتفع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 94 وفاة و46 مصابا، فيما انهار 20 ألفا و975 منزلا بشكل كلي، و37 ألفا و516 منزلا بشكل جزئي.

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