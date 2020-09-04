جيسيكا سيمبسون تخسر 100 رطل من وزنها

استطاعت المغنية والممثلة ومصممة الأزياء العالمية جيسيكا سيمبسون، من لفت الأنظار بعد فقدانها ما يقرب من 100 رطل من وزنها اكتسبتهم منذ ان انجبت ابنتها بيردي العام الماضي.وحسبما أفادت صحيفة "ذا ميرور" منذ أن استقبلت جيسيكا ابنتها الصغيرة في مارس من العام الماضي اختفت عن الأنظار بسبب الوزن المبالغ فيه الذي اكتسبه بعد حملها.وفي آخر جلسة تصوير لها استطاعت النجمة البالغة من العمر 40 عامًا، أن تلفت الأنظار بعد أن ربطت قميصًا متقلبًا باللونين الأصفر والأبيض في عقدة لتستعرض رشاقتها.يشار إلى أن النجمة "جيسيكا سيمبسون" تحدثت في آخر لقاء تليفزيوني لها، حول كيفية اعتنائها بجمالها وكشفت أنها ترفض عمليات التجمييل من أجل المحافظة على شباب بشرتها.وكشفت جيسيكا عن روتين جمالها اليومي، فقالت: "لقد بدأت حقًا في العلاج بالأشعة الحمراء وهناك مستحضرات تجميل مذهلة، وقلت حسنًا أحتاج إلى شيء لشد وجهي".