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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ملعب المركز الإفريقى يفتح أبوابه من جديد بأسوان (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:45 م
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
أسوان_إسراء توفيق
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يستعيد ملعب المركز الثقافي الإفريقي، أنشطته ويفتح أبوابه أمام هواة كرة القدم وممارسيها للمتعة والمنافسة في أجمل الأماكن والملاعب بأسوان.

أوضحت المهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان بدأ المركز في عودة العمل وممارسة الأنشطة وفتح أبوابه أمام الزائرين بعد فترة التوقف الماضية بسبب ظروف جائحة كورونا.

وأشار إلى أن، ملعب المركز متاح لجميع الهواة والممارسين لكرة القدم طوال اليوم مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

والمركز الثقافي الإفريقي بأسوان عاد للعمل مرة أخرى في الأول من سبتمبر الماضي، وتوافد زوار ومحبي المركز الثقافي الإفريقي للتجول والتنزه داخل أروقة المركز الثقافي وقاعاته المختلفة؛ لمشاهدة مقتنياته وتراث دول حوض النيل ومشاهدة كل جديد ومميز داخل المركز من مقتنيات ثمينة للدول الإفريقية.
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى
ملعب المركز الإفريقى

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