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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«باتينسون» يواصل العمل على شخصية «باتمان» بالرغم من إصابته بكورونا

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:32 م
روبرت باتينسون
روبرت باتينسون
منة سالم
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أعلن النجم العالمي روبرت باتينسون، أنه مازال يعمل علي شخصية الرجل الخارق «باتمان»، ويدرس أبعاد تجسيدها بشكل مختلف بالرغم من إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتزامه بقواعد الحجر الصحي التي يخضع لها.

وحسبما أفادت صحيفة «ذا ميرور» في تقرير لها، كان روبرت باتينسون يخشى أن يتوقف تصوير دور روب الجديد في فيلم The Batman، الذي يلعب فيه البطل الخارق الفخري، بعد أيام فقط من استئنافه التصوير.

وبدأ طاقم الفيلم مؤخرًا العمل مرة أخرى في استوديو Leavesden، خارج لندن مباشرةً بعد أن أُجبرت المجموعة على الإغلاق بسبب الوباء العالمي.

كانت شركة Warner Bros قد قالت في البداية إن التصوير توقف مؤقتًا مرة أخرى، لكن التقارير تقول أن نجوم الفيلم يعملون على مدار الساعة، بينما يقضي روب 14 يومًا في عزلة.

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