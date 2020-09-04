«تقدير المصلحة وتنظيم المباح».. عنوان خطبة الجمعة المقبلة

صرح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة القادمة يوم 11 سبتمبر 2020، ستكون بعنوان: "تقدير المصلحة وتنظيم المباح، لبيان ما لا غنى عنه من النظم لتحقيق مصالح البلاد والعباد".وشدد وزير الأوقاف على ضرورة أن تكون الخطبة في حدود عشر دقائق وبذات الضوابط الاحترازية، ومراعاة التباعد الاجتماعي، نسأل الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.