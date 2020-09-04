رئيس البياضية بالأقصر: جارٍ أعمال تطوير السجل المدنى

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، إنه إيماء إلى شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخاصة بتوفير مظلة أمام مكتب سجل مدنى البياضية، تجرى الآن أعمال تطوير السجل المدني بتمويل من مصلحة الأحوال المدنية، وجارٍ تطوير مكتب السجل المدنى بالكامل طبقا لخطة الأعمال.وأضاف "صحصاح" أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارٍ استكمال جميع المنشآت الخاصة به، لافتًا إلى أنه جارٍ تطوير وإنشاء واستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية.ونوه رئيس مركز البياضية، إلى أن العميد محمد رشدى مدير إدارة الأحوال المدنية بالأقصر يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القادمة.وتهيب رئاسة مدينة البياضية، بالمواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.