رئيس البياضية بالأقصر: جارٍ أعمال تطوير السجل المدنى
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:14 م
هدى الأميرطباعة
قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية شمال الأقصر، إنه إيماء إلى شكاوى المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والخاصة بتوفير مظلة أمام مكتب سجل مدنى البياضية، تجرى الآن أعمال تطوير السجل المدني بتمويل من مصلحة الأحوال المدنية، وجارٍ تطوير مكتب السجل المدنى بالكامل طبقا لخطة الأعمال.
وأضاف "صحصاح" أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارٍ استكمال جميع المنشآت الخاصة به، لافتًا إلى أنه جارٍ تطوير وإنشاء واستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية.
ونوه رئيس مركز البياضية، إلى أن العميد محمد رشدى مدير إدارة الأحوال المدنية بالأقصر يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القادمة.
وتهيب رئاسة مدينة البياضية، بالمواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وأضاف "صحصاح" أن السجل المدنى فى مرحلة التشغيل التجريبي وجارٍ استكمال جميع المنشآت الخاصة به، لافتًا إلى أنه جارٍ تطوير وإنشاء واستكمال الأعمال طبقًا للخطة الموضوعة ومنها إنشاء مظلات أمام سجل مدنى البياضية وأرمنت على نفقة وزارة الداخلية.
ونوه رئيس مركز البياضية، إلى أن العميد محمد رشدى مدير إدارة الأحوال المدنية بالأقصر يقوم بمتابعة الإنشاءات فى مكاتب السجل المدنى متابعة شخصية للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القادمة.
وتهيب رئاسة مدينة البياضية، بالمواطنين ضرورة تقصى الحقائق من مصادر موثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.