أهالي حلوان يُشيدون بالحملات الأمنية ضد تجار المخدرات (فيديو)

أشاد أهالي حلوان، بالحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن القاهرة وإدارة مكافحة المخدرات ضد تجار المخدرات بمنطقة غرب غنيم، وضبط ٢١ من تجار السموم.الحملات جاءت بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة؛ وقيادة العقيد أحمد الشربيني مأمور حلوان، والمقدم محمد السيسي، رئيس المباحث، وضبطت كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشادو والاستروكس، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيق.ورصدت كاميرا «الدستور»، ردود الشارع على تلك الحملات.. في الفيديو التالي: