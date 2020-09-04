«مستقبل وطن» فى سوهاج ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم مرشحيه بالعسيرات

عقد حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج مساء اليوم الجمعة، مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ بمركز العسيرات، تحت إشرف اللواء محمد مصطفى أمين الحزب، والمهندس محمد لبيب أمين التنظيم بالمحافظة.وضم المؤتمر المرشح عبدالحكيم العش وأحمد فوزي ومصطفى قدري الشريف واللواء مجدي القاضي ومحمود أبوسديرة وعدد من الداعمين لحزب مستقبل وطن.وألقى المهندس محمد لبيب أمين تنظيم المحافظة، كلمة أكد فيها دعمه لمرشحى مستقبل وطن، قائلا إننا جميعا يجب أن نقف صفا واحدا لاجتيار هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن والجميع على قلب رجل واحد وكلنا فداء لمصر.من جانبهم، ألقى مرشحو الحزب كلمات عبروا فيها عن سعادتهم بتواجدهم بين أبناء مركز العسيرات المخلصين، مؤكدين أنهم يعرفون كل صغيرة وكبيرة عن مشاكلهم وسيعملون على حلها.