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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 5-9-2020 فى البنوك المصرية

السبت 05/سبتمبر/2020 - 03:30 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الدينار الكويتي، اليوم السبت 5-9-2020، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المحلية والأجنبية، في التقرير التالي:

عالميًا، تراجعت أسعار النفط، أمس الجمعة، 3% لتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو الماضي، نتيجة قفزة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، إذ انخفض خام القياس العالمي برنت 1.08 دولار، بما يعادل 2.5 %، إلى 42.99 دولار للبرميل بحلول الساعة 1453 بتوقيت جرينتش.. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.12 دولار، أو 2.7 %، إلى 40.25 دولار للبرميل.

محليًا، استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف لأبوظبي الإسلامي وبنك بلوم، مقابل تراجع الدينار أمام الجنيه في المصرف العربي الدولي والبنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي فى البنوك اليوم السبت 5-9-2020

تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي البنك المركزي المصري ليسجل للشراء 51.45 جنيه وللبيع 51.97، وفي بنك مصر سجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99، أما في البنك الاهلي المصري فسجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99.

أسعار الدينار الكويتي
وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الدينار الكويتي ليسجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 52.22، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات 49.01 جنيه وللبيع 51.96، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل الدينار أمام الجنيه للشراء 48.89 جنيه وللبيع 51.86، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.95، وفي البنك المصري الخليجي فسجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.99.

كما سجل الدينار الكويتي في بنك عودة ليسجل للشراء 47.93 جنيه وللبيع 51.96 وفي بنك التعمير والإسكان سجل للشراء 48.80 جنيه وللبيع 52.22، وفي البنك الأهلي الكويتي فسجل للشراء 48.38 جنيه وللبيع 51.96، وفي بنك كريدي سجل الدينار للشراء 48.07 جنيه وللبيع 51.96.

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