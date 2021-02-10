خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر:

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة اليوم الجمعة 4-9-2020، خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر سبتمبر والتي تساعد المواطن في التعرف علي الاستهلاك الشهري الخاص به والذي من خلاله يتم تسديد فاتورة شهر سبتمبر2020.وازاد البحث عن خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي بعد أن أطلقت شركة الخدمات البترولية التجارية " بتروتريد" أكثر من وسيلة للأبلاغ عن قراءة عداد الغاز المنزلية، تنفيذًا للقرار الأخير بعدم دخول المحصلين المنازل لحين إنتهاء أزمة كورونا.أولا: الدخول لموقع تسجيل قراءة الغاز " بتروتريد ".ثانيًا: الضغط علي اختيار تسجيل قراءة الغاز.ثالثًا: اختيار المحافظة أو المنطقة التي بتواجد بها عداد الغاز.رابعًا: تسجيل البيانات المطلوبة وهي رقم الشقة والعمارة والرقم الفرعي والقطاع ويتم الإستدال عليهم من خلال إيصال غاز سابق.خامسًا: كتابة الأرقام الموجودة في الصندوق الأسود.سادسًا: الضغط على تسجيل القراءة.سابعًا: يتم تحميل البيانات لذلك فيرجي الانتظار حتى تظهر رسالة تم تسجيل قراءتك بنجاح.ويمكن تسجيل قراءة العداد من خلال الاتصال بالخط الساخن 1122 والتواصل مع أحد ممثلي بخدمة العملاء كما يمكن التعرف علي قراءة عداد الغاز من خلال الاتصال عبر رقم التليفون الأرضي (٢٢٦٠١٣٨١).يشار إلي أنه يتم الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي بواسطة الرقم القومي اليكترونيًا، من خلال الموقع الخاص بالشركة وذلك عبر الإنترنت بدءًا من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر، وبعدها يتم سداد الفاتورة الشهرية ابتداء من يوم 6 من الشهر الى نهاية نفس الشهر.جدير بالذكر أن الشركة وفرت طرق لسداد فواتير الغاز إلكترونيا عبر موقعها، عن طريق تطبيق محفظة البنك الأهلي وتطبيق محفظة بنك مصر وكذلك من خلال مكاتب البريد وايضًا من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة عبر الجمهورية.