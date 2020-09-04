تسمم 120 جراء استنشاق غاز كلور فى إيران

أفادت وكالات أنباء إيرانية بإصابة 120 على الأقل بتسمم جراء استنشاق غاز كلور سام في قرية زنجيرة عليا التابعة لإقليم إيلام غربي إيران.ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» عن وكالات أنباء إيرانية مساء اليوم، فإن أسطوانة تحتوي على غاز كلور سام انفجرت أثناء نقلها على متن شاحنة كانت تعبر من القرية، ما أدى إلى تسربه في القرية وتسمم أكثر من 120 ونقل 40 منهم إلى المستشفيات، فيما ذكرت تقارير أن حالة عدد منهم حرجة.وتدخلت قوات إنقاذ من الحرس الثوري وجمعية الهلال الأحمر وعشرات من فرق الإمداد ومروحيتان من مدينتي إيلام وكرمانشاه المجاورتين لنقل المصابين.