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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: انخفاض الطلب العالمى على النفط

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:30 م
النفط
النفط
منار أحمد
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أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، أن الطلب العالمي على النفط قد ينخفض بما يتراوح بين 9 و10 ملايين برميل يوميًا بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا.

كما قال نوفاك، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى نحو 65 دولارًا للبرميل في العام القادم، لكنه توقع أن تتسم بالتقلب، وفقا لوكالة "رويترز".

ويتماسك النفط قرب 44 دولارًا اليوم الجمعة، ويتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو، إذ تُضاف أرقام تشير إلى ضعف الطلب لمخاوف بشأن بطء التعافي من جائحة كوفيد-19.

وأظهر تقرير حكومي أمريكي انخفاض الطلب المحلي على البنزين في أحدث أسبوع. وكشفت بيانات رسمية عن ارتفاع مخزونات نواتج التقطير الوسيطة في سنغافورة، وهي مركز لتخزين النفط في آسيا فوق أعلى مستوى في تسعة أعوام.

وصعد خام القياس العالمي برنت خمسة سنتات أو ما يعادل 0.1% إلى 44.12 دولار للبرميل، ويتجه صوب انخفاض 2.3% في الأسبوع.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 41.34 دولار ويتجه صوب أول هبوط أسبوعي في خمسة أسابيع.

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