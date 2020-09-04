وزير التعليم يعلن عن ورشة عمل لطلاب أولى ثانوى على بنك المعرفة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب المرحلة الثانوية يستطيعون الوصول لمحتوى «بريتانيكا» التفاعلي للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي في مواد الكيمياء والأحياء والفيزياء على منصة الـ LMS.وطالب الوزير من الطلاب خلال منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالتسجيل الآن في ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري لمعرفة كيفية استخدام محرك البحث والوصول إلى المحتوى:يوم الإثنين ٧ سبتمبر، الساعة ٨:٠٠ مساءً:https:bit.ly3b732wEيوم الثلاثاء ٢٢ سبتمبر، الساعة ٩:٠٠ مساءً:https:bit.ly31IJZ8Wيوم الأربعاء ٣٠ سبتمبر، الساعة ٨:٠٠ مساءً:https:bit.ly3lH2OBk