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الجمعة 04 سبتمبر 2020 الموافق 16 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس برنامج «قعدة رجالة 3» للفنان خالد سليم (صور)

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:06 م
خالد سليم
خالد سليم
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أعلن النجم خالد سليم، انطلاق برنامجه الجديد "قعدة رجالة" بجزئه الثالث، السبت 26 سبتمبر الجاري على شبكة OSN، ويستضيف كبار نجوم الوطن العربي خلال الحلقات.

ونشر سليم مجموعة من الصور من كواليس تصوير البرنامج الجديد بلبنان رفقة الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب والتي أظهرت مدى التجانس فيما بينهم في البرنامج الذي أخرجه هيثم عزو.
ومن المقرر أن يكون الموسم الجديد من البرنامج مختلفا تماما عن الموسمين السابقين، حيث يستفيد البرنامج من المناظر الخلابة للبنان للظهور في البرنامج، كما صور طاقم العمل البرنامج في ديكور حديث في منزل من خلال أكثر من غرفة داخلية وخارجية سيتم تبادل الحوار بهم.

وعلى صعيد آخر، يواصل النجم خالد سليم تصوير دوره في بطولته الجديدة في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل "جمال الحريم" مع النجمة نور وعدد كبير من النجوم بقيادة المخرجة منال الصيفي للعرض خلال الموسم الشتوي الجديد.
كواليس برنامج «قعدة رجالة 3» للفنان خالد سليم (صور)
كواليس برنامج «قعدة رجالة 3» للفنان خالد سليم (صور)
كواليس برنامج «قعدة رجالة 3» للفنان خالد سليم (صور)
كواليس برنامج «قعدة رجالة 3» للفنان خالد سليم (صور)

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