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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيلاروسيا تكشف محادثة بين برلين ووارسو حول تسميم «نافالنى»

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:40 م
نافالني
نافالني
وكالات
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بثت قناة تليفزيونية حكومية بيلاروسية تسجيلًا صوتيًا اعترضته مينسك لمحادثة بين برلين ووارسو حول "تسميم" زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني، حيث قال ممثل ألمانيا في المحادثة إن تأكيد "التسميم" ليس مهمًا جدًا، لأن "جميع الأساليب جيدة" في الحرب.

جاء في التسجيل الذي بثته قناة (أو إن تي) أن ممثل برلين قال: "يبدو أن كل شيء على ما يرام... المواد عن نافالني موجودة وجاهزة وسيتم إرسالها إلى مكتب المستشارة [أنجيلا ميركل]"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الجمعة.

وسأل ممثل وارسو، ممثل برلين "هل التسمم مؤكد بالضبط؟"، ليرد الطرف الألماني "اسمع يا مايك، في هذه الحالة ليس الأمر بهذه الأهمية... هناك حرب... وأثناء الحرب، كل الطرق جيدة".

وتابع ممثل وارسو قوله "يجب أن نثني بوتين عن الانغماس في شئون بيلاروسيا.. الطريقة الأكثر فاعلية هي إغراقه في مشاكل روسيا، وهناك الكثير منها! علاوة على ذلك، في المستقبل القريب لديهم انتخابات في الأقاليم الروسية".

وعلى صعيد متصل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، أن روسيا ستقرر ماذا تفعل بشأن الوضع مع أليكسي نافالني عندما تتلقى من برلين "الرد مع حقائق محددة".

وأكد الكرملين بدوره أن بيلاروسيا سلمت أجهزة الأمن الروسية معلومات استخباراتية قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنها تؤكد فبركة قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الفيدرالي تسلم المعلومات أمس ويدرسها حاليا وسيبلغ الرئيس فلاديمير بوتين بشأنها، مشيرا إلى أن النيابة الروسية ستفتح تحقيقا في التسميم المزعوم لنافالني في حال تقديم أدلة تثبت العثور على آثار مادة سامة في جسمه، مبديا سعي موسكو إلى كشف سبب تدهور صحة المعارض عبر الحوار مع السلطات الألمانية.

كان نافالني قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، يوم 20 أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقله إلى مركز العناية المركزة في مدينة تومسك، ويخضع حاليًا للعلاج في عيادة "شاريته" في برلين.

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