شروط الحصول على الكمامات ببطاقات التموين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الشهر الجاري تفعيل قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على شركات تجارة الجملة بتوزيع الكمامات على التجار التموينيين وفروع جمعيتي وشركات المجمعات الاستهلاكية لصرفها إلزاميًا على أصحاب البطاقات التي تضم ٤ أفراد فأكثر يحصل على كمامة واحدة ومن تقل عدد الأفراد عن ٤ أفراد له حق الاختيار وليس إجباريًا.وأكد الحسيني عيدروس مدير فرع شركة الأهرام المجمعات الاستهلاكية المتطورة بالجيزة التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ الدستور أنه، بدأ تفعيل صرف الكمامات إلزاميا على البطاقات بسعر الكمامة الواحدة بـ٨ جنيهات ونصف للبطاقة التي تضم ٤ أفراد فأكثر عند ضرب البطاقة على الماكينة الآلية الخاصة بالكروت الذكية وشرط أساسي لصرف باقي السلع التموينية الأخرى التي تضم السكر والأرز والمكرونة والدقيق والاجبان والألبان المجففة وغيرها من السلع ودون ضرب البطاقة لصرف السلعة الأولي وهي الكمامة لأيام فتح باقي الاكواد علي السلع الأخرى.وأوضح أن، البطاقات التي تضم ٣ أفراد لها حرية الاختيار في صرف الكمامة أو رفضها.وقال تأتي هذه الإجراءات التي تطبقها وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكمامات الواقية لانتشار فيروس كورونا.