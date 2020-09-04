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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«حسن عطية.. المنهج والباحث»: ندوة ضمن فعاليات القاهرة للمسرح التجريبي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:17 م
حسن عطية
حسن عطية
أمير محمد خالد
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تحت عنوان "د. حسن عطية.. المنهج والباحث وتعدد الأدوار" تبدأ غدا في تمام الحادية عشرة صباحا بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة، بدار الأوبرا، وقائع وفعاليات الندوة المصرية التي خصصتها إدارة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي هذا العام للراحل الكبير الدكتور حسن عطية.

تتوالى وقائع الندوة عبر محورين، أولها يحمل عنوان "جدل الدور التعليمي وخصوصية معلم الفنون" ويتحدث في هذا المحور أولا الباحث الدكتور أحمد عامر الذي يقدم ورقة بعنوان "أن تكون أستاذا" وتستغرق كلمته خمس عشرة دقيقة، يليه ولخمسة عشر دقيقة أخرى الباحث محسن الميرغني الذي يقدم ورقته المعنونة "ملاحظات حول تدريس الفنون الأستاذ المبدع والأستاذ الملقن"، ويختتم المحور الأول الدكتور محمد سمير الخطيب بورقة بحثية عنوانها "الجدل بين الناقد والباحث الأكاديمي" وبعدها يفتح الباب لحوار مع الجمهور لمدة نصف ساعة ينتهي في الثانية عشرة والنصف.

وبعد استراحة قصيرة مدتها ربع ساعة تبدأ وقائع المحور الثاني المعنون "حسن عطية؛ المهام النقدية والدور الاجتماعي" ويفتتح المحور بورقة للباحث الدكتور محمود سعيد عنوانها "حوار الناقد الجاد الإنسان والدور والإنجاز" تليه الباحثة رنا عبدالقوي التي عنونت ورقتها "النقد الممارسة الكاشفة وأداة التواصل بين صناع العمل الفني وأفراد مجتمعهم" وأخيرا يقدم الدكتور خالد سالم مداخلة وورقة بعنوان "حسن عطية يغترف من مسرح وسينما أسبانيا وأميركا اللاتينية" وكسابقه يختتم المحور بحوار مفتوح مع الجمهور لمدة نصف ساعة لتنتهي بذلك وقائع الندوة في تمام الثانية عصرا.

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