مصطفى كامل يوجه رسالة لجمهوره بعد طرح ألبومه: «جددت بنسبة 60%»

طرح الفنان مصطفى كامل أخر أغاني ألبوم "أنا نسيتك"، وهي الأغنية رقم 10 وهيد الألبوم، وحققت الأغاني ردود أفعال مختلفة من جمهوره ما بين معجب بالأغاني والتطور الذي قام به مصطفى كامل في أعماله وجزء أخر فضل أن يقدم أغاني مثل الماضي، وهو ما جعل مصطفى كامل يوضح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عدة نقاط هامة عن ألبومه لجمهوره.وكتب مصطفى كامل في منشوره عبر "فيسبوك": "جمهوري الحبيب الوفي الأخوة والأخوات بإذن الله تعالى أقدم لحضراتكم أخر أغنيات الألبوم "أنا نسيتك"، وكما عاهدت الله وعاهدت نفسي وعاهدتكم على الوضوح والصراحة أسمحوا لي أن أفتح قلبي للجميع بالآتي: أقسم بالله وأُشهده على ما أقول أنني بذلت أقصى مجهود لإخراج هذا العمل لم اتهاون لحظة في كبيرة أو صغيرة ويعلم الله أنني أرقت نفسي وكل طاقم العمل إرهاقًا لا يتحمله بشر وقمت بإعادة كل الأغاني بدون استثناء ٣، ٤، ٥ مرات".وأضاف: "قمت بعمل الماستر ٣ مرات ويشهد الله على ذلك ويشهد المهندس أحمد جودة والمهندس خالد رؤوف والسادة الموزعين لدرجة أن كل الزملاء قالوا لي نصًا أيه الشك والهوس والجنان ده وكل هذا التشكك والهوس الذي أصابني كان دافعي الوحيد له هو حبي وعشقي لمهنتي التي سائت أوضاعها ثم احترامي لكل من يحبني من حضراتكم ويحترم ما أقدمه من فن".وتابع: "أشعر بالفخر والاعتزاز بنفسي وبكل مجموعة العمل كلما استمع لأغنيات ألبومي وراضٍ كل الرضا عما قدمته ولأول مرة في حياتي استمع إلى أعمالي بفرحة لأنني حققت كل ماخططت له أيًا كانت النتائج وكانت خطتي هذه المرة التجديد بنسبة ٦٠٪ على الأقل حتى وإن أمد الله في عمري للسنة القادمة أكون قد غيرت وجددت بنسبة ١٠٠٪ مع احتفاظي بأدوات جمهوري التي يحبونها".واستكمل حديثه، قائلا: "قرأت كل التعليقات نعم كل التعليقات على كل الأغنيات ووجدت فيها الحب والاحترام من المحبين والمحترمين ولهم مني جميعًا كل الحب والأمنيات الطيبة لهم ولأسرهم ووجدت من البعض نقدًا يُحترم وسوف أقوم بإذن الله بدراسته ووجدت من البعض عبارات لا أحب أن أسمعها من جمهور مصطفى كامل مثل فين أغاني زي وزي وزي كيف ستحترمني لو قدمت لك ما قدمته من قبل.. إذًا كيف تحبني في الحاضر إذا كنت ترغب الماضي فقط فأنت تحكم عليا بالفشل في محاولة التطور كيف تطلب مني أقدم الأغنيات بالكامل حزينة ألا تعلم أن الناس أذواق مختلفة".وأنهى حديثه قائلًا: "قرأت تعليقات أشخاص أعلم تمامًا توجهاتهم وكتائبهم الملوثه ولن أقول لهم إلا حسبي الله ونعم الوكيل وأدعوا الله أن ينتقم منهم وممن يحبون جزاءًا لما أقترفته أيديهم بالكتابه للإساءه والسب والقذف هل غنائي لجيش بلدي جريمه ؟ البعض يراها مبررًا للسب ولكراهيتي وأنا أقسم بالله أن أظل مخلصًا لبقاء وطني دون آية أهداف أنا لم أتقاضى شيئًا مقابل ذلك أنا لم ولن أسمح لنفسي أن أكون رخيصًا".ثم وجه رسالة قائلا: "رسالة إلة كل من لايرغب في الاستماع إلى ما أقدمه لماذا تدخل صفحة خاصة بي من الأساس لماذا تدعوني كلما قرأت تعليقًا بلون قذارتك أن أدعوا الله أن ينتقم لي منك ومن أعز ماتملك ولابد أن يعلم الجميع أن الفنان الوحيد الذي لم يروج لألبومه هذه السنة هو مصطفى كامل الفنان الوحيد الذي تحمل أرقام مشاهداته حق الله وعدل الله هو مصطفى كامل الفنان الوحيد الذي انتوى البعض إلحاق الضرر به هذه السنة ومن أقرب المقربين للعمل هو مصطفى كامل الفنان الوحيد الذي ليس لديه شركات تدعمه وتروج لأعماله وتصنع له البريق هو مصطفى كامل".