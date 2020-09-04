إصابات كورونا بالأرجنتين تتجاوز 12 ألفًا

سجلت الأرجنتين 026. 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و313 حالة وفاة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن تقرير حكومي اليوم الجمعة.وأوضح التقرير تعافي 331 ألفا و621 مريضا حتى الآن، مشيرا إلى أن حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس المميت بلغت حتى اليوم الجمعة 198. 451 حالة، في حين بلغت حالات الوفاة 468. 9 حالة.وأشار التقرير إلى أنه تم إجراء 351. 25 اختبار جديد اليوم الجمعة، من إجمالي مجموع الاختبارات التي بلغت 038. 350. 1 اختبار حتى الآن.