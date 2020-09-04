توقعات بوصول وفيات كورونا بأمريكا إلى 410 آلاف بحلول يناير المقبل

جاء في توقع لمعهد قياس وتقييم الصحة بجامعة واشنطن اليوم الجمعة، أن عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة سيصل إلى 410 آلاف بحلول نهاية العام مسجلا أكثر من ضعف العدد الإجمالي لحالات الوفاة الراهن كما توقع احتمال أن يقفز معدل الوفاة بالفيروس إلى 3000 يوميا في ديسمبر.وقال معهد قياس وتقييم الصحة إنه من الممكن خفض الوفيات بنسبة 30% إذا ارتدى مزيد من الأمريكيين الكمامات امتثالا لنصيحة علماء الأوبئة، لكن ارتداء الكمامات في تناقص.ويرفع نموذج التوقع لمعهد قياس وتقييم الصحة، الذي نقل عنه فريق عمل البيت الأبيض الخاص بفيروس كورونا، معدل الوفاة الحالي وهو نحو 850 يوميا إلى أكثر من ثلاثة أمثاله.وقال المعهد، الذي يصف نفسه بأنه مركز أبحاث مستقل، في تحديث لتوقعاته الدورية "بسبب الانتقال من موسم إلى موسم وانخفاض يقظة الجمهور نتوقع أن يصل معدل الوفاة اليومي في الولايات المتحدة إلى قرابة 3000 في ديسمبر".وقال "الوفيات التراكمية المتوقعة بحلول الأول من يناير هي 410 آلاف حالة، هذا يمثل 225 ألف حالة وفاة من الآن وحتى نهاية العام".وفي السابق توقع المعهد ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 317697 بحلول الأول من ديسمبر.وقدم النموذج توقعا أشد وطأة للعالم ذهب إلى أن إجمالي عدد الوفيات سيرتفع إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 2.8 مليون حالة بحلول الأول من يناير عام 2021.