زوجة الطبيب المتحرش بمريضاته تدافع عنه: «كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب»

علقت الدكتورة آيات فاروق، زوجة الدكتور أحمد الجوهري، الطبيب النفسي المتهم بالتحرش بمريضاته داخل عيادته بحجة علاجهن بالحضن على قرار القبض عليه؛ قائلة: "زوجي وأبو أولادي وعشرة سنين عمري".وأكدت زوجة الطبيب المتهم بالتحرش عبر منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زوجها يتعرض لحملة ممنهجة منذ 4 سنوات بهدف إفشاله وتشويه صورته بعد النجاح الذي حققه واستطاع معالجة الكثير من المرضى النفسيين.وأشارت زوجة الطبيب النفسي إلى أن الحملة الممنهجة ضد زوجها تظهر كل عام في أواخر شهر أغسطس وبداية شهر سبتمبر، قائلة: "أكن التحرش ده موسمي بيطلع مثلا في الصيف".وتابعت: "ربنا هينصر المظلوم وهيظهر الحق عشان كل ذنبه إنه ناجح ومحبوب".