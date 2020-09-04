الأعلى منذ 4 شهور.. إيطاليا تسجل 1733 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت إيطاليا تسجيل 1733 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) اليوم الجمعة، في أكبر حصيلة للإصابات منذ 2 مايو الماضي، وفقا للبيانات الواردة على موقع وزارة الصحة.وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن الزيادة جاءت بسبب وصول الاختبارات اليومية إلى رقم قياسي بلغ 085. 113 اختبارًا، وتم تسجيل 11 حالة وفاة إضافية منذ أمس الخميس.وارتفع مجموع حالات الإصابة المبلغ عنها منذ أواخر فبراير إلى 644. 274 حالة في حين أن الأرقام لا تزال بعيدة عن المعدل الذي تم تسجيله في ذروة تفشي الجائحة الذي بلغ 557 6 إصابة جديدة في يوم واحد في 21 مارس الماضي.وبلغت حالات الوفاة بسبب كوفيد 19 في إيطاليا حتى الآن ما مجموعه 518. 35 شخصا.