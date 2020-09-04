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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في غزة تثير قلق الأمم المتحدة

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 08:17 م
كورونا في غزة
كورونا في غزة
منار أحمد
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أعربت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن قلقلها من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد في غزة، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

أعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الجمعة، تسجيل 116 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد فحصها 1578 عينة، مشيرة إلى أن الإصابات 114 من المجتمع و2 من مراكز الحجر.

وأعلنت في تقريرها اليومي تسجيل 13 حالة تعاف جديدة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين منذ مارس الماضي بلغ 697 إصابة، منها 603 حالات نشطة، و577 من المجتمع، و26 من العائدين من الخارج، فيما ارتفع عدد المتعافين الى 89 حالة، واستقر عدد الوفيات عند 5.

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