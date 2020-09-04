«أكلة على الماشى».. فطائر الطاسة بدقيق الأرز والخضروات

المكونات:

طريقة التحضير:

اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل «فطائر الطاسة بدقيق الأرز والخضروات»، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.2 كوب دقيق أرزنصف كوب زيت زيتونكوب ماء٣ بيضاتخميرة فوريةبصل مفرومثوم مفرومزيتون أخضر مفرومزيتون أسود مفرومفلفل رومي أخضر مكعبات صغيرةبقدونسجبنة موتزريلا حسب الرغبةكركمكمونزنجبيل بودرحبهان بودرشطة – زعتر - ملح - فلفل أسودفي بولة التحضير نقوم بخفق البيض جيدا ثم نضيف الزيت والماء والبصل والثوم المفرومزيتون أخضر والاسود المفرومين والفلفل رومي اخضر والبقدونس وكركم وكمون والزنجبيل والحبهان البودر وشطة وزعتر ملح وفلفل أسود ثم الدقيق ونقلب جيدا ثم نضع الخليط في طاسة بطريقة متساوية ثم الموتزريلا ونتركها حتي تنضج ونقلبها علي الجانبين وتقدم.