«أكلة على الماشى».. فطائر الطاسة بدقيق الأرز والخضروات
الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 11:14 م
إسلام جمالطباعة
اختيار وجبة غداء جديدة للتخلص من روتين الأطعمة المعروفة ليس بالمهمة السهلة، ومع ذلك فهناك ما يمكن تعلمه بخطوات بسيطة.
وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل «فطائر الطاسة بدقيق الأرز والخضروات»، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.
المكونات:
2 كوب دقيق أرز
نصف كوب زيت زيتون
كوب ماء
٣ بيضات
خميرة فورية
بصل مفروم
ثوم مفروم
زيتون أخضر مفروم
زيتون أسود مفروم
فلفل رومي أخضر مكعبات صغيرة
بقدونس
جبنة موتزريلا حسب الرغبة
كركم
كمون
زنجبيل بودر
حبهان بودر
شطة – زعتر - ملح - فلفل أسود
طريقة التحضير:
في بولة التحضير نقوم بخفق البيض جيدا ثم نضيف الزيت والماء والبصل والثوم المفروم
زيتون أخضر والاسود المفرومين والفلفل رومي اخضر والبقدونس وكركم وكمون والزنجبيل والحبهان البودر وشطة وزعتر ملح وفلفل أسود ثم الدقيق ونقلب جيدا ثم نضع الخليط في طاسة بطريقة متساوية ثم الموتزريلا ونتركها حتي تنضج ونقلبها علي الجانبين وتقدم.
وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل «فطائر الطاسة بدقيق الأرز والخضروات»، بخطوات سهلة تناسب متبعي الأنظمة الغذائية الصحية.
المكونات:
2 كوب دقيق أرز
نصف كوب زيت زيتون
كوب ماء
٣ بيضات
خميرة فورية
بصل مفروم
ثوم مفروم
زيتون أخضر مفروم
زيتون أسود مفروم
فلفل رومي أخضر مكعبات صغيرة
بقدونس
جبنة موتزريلا حسب الرغبة
كركم
كمون
زنجبيل بودر
حبهان بودر
شطة – زعتر - ملح - فلفل أسود
طريقة التحضير:
في بولة التحضير نقوم بخفق البيض جيدا ثم نضيف الزيت والماء والبصل والثوم المفروم
زيتون أخضر والاسود المفرومين والفلفل رومي اخضر والبقدونس وكركم وكمون والزنجبيل والحبهان البودر وشطة وزعتر ملح وفلفل أسود ثم الدقيق ونقلب جيدا ثم نضع الخليط في طاسة بطريقة متساوية ثم الموتزريلا ونتركها حتي تنضج ونقلبها علي الجانبين وتقدم.