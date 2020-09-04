9 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى فرنسا

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، عن حصيلة يومية كبيرة للإصابات بفيروس كورونا عند 9000، وفقا لقناة العربية الإخبارية.ويأتي ذلك بعد تسجيل أكثر من 7 آلاف إصابة يومي الخميس والأربعاء، بينما كانت الحصيلة القياسية السابقة 7578 حالة، تم تسجيلها في أواخر مارس الماضي.وبلغ عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى يوم الجمعة 4671، حيث تستمر أعداد المصابين الذين ينقلون إلى المستشفيات في ارتفاع منذ 6 أيام، على الرغم من أنها لم تصل إلى المستويات القياسية المسجلة في أبريل الماضي.وبلغت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا 30686 شخصًا، والعدد الإجمالي للمصابين 309 آلاف و156 شخصًا.